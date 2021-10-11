تفاعل كبير ومشاهدات بالملايين.. نجوى كرم تسيطر بجديدها وتتفوّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية نجوى كرم أن تسيطر على سوق الإصدارات الغنائية في الأسابيع الماضية، بعد طرحها أغنيتين جديدتين “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.

نجاح أغنيتي “مغرومة 2″ و”ساحر قلوب” ظهر من خلال تفاعل الجمهور ووثقته الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لعدد كبير من المحبين يرددون كلمات الأغنيتين ويتفاعلون معها، كما ترجمته المشاهدات على موقع “يوتيوب”.

ففي لغة الأرقام حققت أغنية “مغرومة 2″، 6 ملايين مشاهدة في شهرين فقط، وأغنية “ساحر قلوب” حصدت ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد من صدورها. كما حققت هاشتاغات “مغرومة 2″ و”ساحر قلوب” باللغتين العربية والأجنبية، ملايين المشاركات على تطبيق “تيك توك” من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم الكبير بالأغنتين.

وفي الحفلات أيضًا، لمست نجوى كرم نجاح جديدها، فكان بانتظارها في الرياض وأنطاليا وجرش جمهور عريض ومحبين بالآلاف حفظوا كلمات الأغنيتين عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركوها بحفلاتها كافّة.

هذا النجاح ليس بجديد على نجوى كرم التي تسعى دائمًا للتجدد في مختلف الأعمال التي تقدّمها، وإرضاء جمهورها المنتشر في مختلف أنحاء العالم.