الفنانة شمس البارودي تالفنانة شمس البارودي تعود للأضواء بفيلم وثائقيعود للأضواء بفيلم وثائقي

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

كشف الفنان المصري حسن يوسف، تفاصيل فيلم وثائقي جديد يعتزم ابنه عمر تقديمه عن والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.



ويسلط الفيلم الضوء على قرار شمس البارودي بالتخلي عن النجومية وهي في أوج تألقها.

وقال حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن ابنه يقوم في الفيلم بدور المحقق الصحفي الذي يسأل والدته في المطبخ عن تخليها عن الشهرة وهي في سن السابعة والعشرين.

وأضاف: "عمر ابتكر فكرة بعمل فيلم وثائقي عن أشياء لا يعرفها الجميع عن شمس البارودي"، مشيرا إلى أن "الناس يعرفون عنها الجزء الفني فقط".

وكان الفنان المصري عمر حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي كشف عن عودة والدته للأضواء بعد اعتزالها التمثيل لمدة دامت 38 عاما. وقال، وفقا "بوابة الأهرام"، إنه يتم تجهيز فيلم وثائقي جديد عن قصة حياة والده، مشيرا إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر أو خارجها.