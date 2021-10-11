تحذير من تحدي “المغرفة الجافة”.. “ترند” قاتل على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتشر منذ فترة تحدٍ جديد على “تيك توك” يحمل إسم “المغرفة الجافة” أو Dry Scooping، والذي شارك فيه عدد كبير من متابعي التطبيق وتسبب باختناق البعض منهم نظراً لخطورته.

وتضج مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو لشبان وفتيات يجربون التحدي ويعانون بعدها من مشاكل على الهواء، هو ما استدعى عدد كبير من الأهالي لتقديم شكاوى رسمية ومناشدات لحكومات بلادهم بضرورة التدخل من أجل التحذير من هذا التحدي، الذي يمثل خطراً قاتلاً على الحياة.

ويتمثل التحدي الجديد، بتناول مغرفة من مسحوق مكمل غذائي جاف، يأخذه الرياضيون قبل التمارين، دون خلطه بالماء كما هو منصوص عليه، وابتلاعه ثم تناول رشفة من الماء، في مخالفة لشروط تناول هذه المواد.

وأكد باحثون من “مركز كوهين الطبي للأطفال” في نيويورك أن تلك المتممات الغذائية الخاصة بفترة ما قبل التمرين تحتوي عادةً على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات ومكونات أخرى لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمل التمارين، وغالبا ما تحتوي على تركيزات عالية من الكافيين الممزوج بمواد مثل Beta-Alanine و L-Citrulline و BCAAs.

ولفتوا إلى أن مغرفة واحدة من البودرة قد تحتوي على كمية من الكافيين تعادل خمسة أكواب من القهوة، وهو ما يترك آثارا جانبية متعلقة بالقلب، بما في ذلك خفقان القلب والنبضات الزائدة أو المفقودة وقد يصل الأمر الى الذبحة الصدرية القاتلة، كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى الوفاة.

وحذر خبراء الصحة والطب من أنه يمكن أن يؤدي إلى نوبات في الرئة والقلب، ومن المحتمل أن يكون مميتا للأطفال.

يذكر أن منفذي التحدي يطلقون تحذيرات بأنه خاص لمن هم فوق 18 عاماً، إلا أنه أصبح شائعا بشكل متزايد بين المراهقين، وقد أدى الى إصابة إحدى المؤثرات بنوبة قلبية وتم إسعافها بسرعة، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية