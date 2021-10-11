رصد مبلغ خيالي للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت الصحف البريطانية خبراً عن رصد الحكومة البريطانية نحو 15 مليون جنيه إسترليني أي 20 مليون دولار أميركي من أجل إحتفالات اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش منذ 70 عاماً، والتي ستكون أكبر الاحتفالات الملكية الاي تشهدها بريطانيا في عصرها الحديث.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالات لمدة أربعة أيام في حزيران (يونيو) المقبل، ويشارك فيها آلاف الجنود ورجال الشرطة والمحاربين القدامى، ونحو 6500 فنان من بريطانيا ودول أخرى بما فيها مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن عددا من أشهر المغنيين بمن فيهم ألتون جون سيشاركون في الاحتفال بذكرى تولي الملكة البالغة من العمر 95 عاما العرش عام 1952 لتكون العاهل الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني.

وأضافت: “ستشارك أيضا التنانين الإلكترونية العملاقة بحجم حافلات لندن والوحوش الدمى التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة طوابق لتعطي مشهدًا رائعًا في شوارع لندن في تلك المناسبة التي ستكون عطلة رسمية لمدة 4 أيام”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في لجنة تنظيم الاحتفال قوله إن “الحدث سيكون الأكبر في تاريخ العائلة الملكية منذ عدة قرون، وسيكون أكبر من الاحتفالات خلال اليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا في عام 1897”.