الموت يفجع ديانا كرزون وزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد معاناته من تداعيات فيروس كورونا الخطرة، أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري الأحد، عن وفاة والده الإعلامي عصام العمري متأثراً من أعراض الفيروس الذي أصيب به في الفترة الماضية.

وأعلن زوج الفنانة ديانا كرزون عن الخبر الحزين من خلال صورة نشرها لوالده على موقع “انستغرام”، مع رسالة قصيرة نعاه فيها قائلاً: “والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدورها، نعت الفنانة الاردنية والد زوجها، من خلال منشور على “إنستغرام”، ونشرت تفاصيل الدفن، لافتةً إلى أن التعازي ستكون في منزلها وقالت: “بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) انتقل إلى رحمة الله تعالى حماي ابو زوجي العم (عصام سعيد العمري) الله يرحمك عمي عصام، عزائي الى زوجي وحماتي واخوانه وكل عشيره العمري، إنا لله وانا اليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سحاب الكبير وسيشيع جثمانه الى المقبرة الاسلامية في سحاب وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل نجله معاذ الكائن في ضاحية النخيل مقابل جمعية عين الصايغ”.

وكان العمري كشف عن معاماة والدعه من الفيروس من خلال منشور وطلب الدعاء من متابعيه، وكتب رسالة مؤثرة: “يا بوي سامحني اليوم أنا ضعيف ومربط غصب عني ومش قادر أعملك شيء غير الدعاء مش قادر أكون بظهرك وأخفف عنك تعبك إلا بالدعاء، مش قادر أكون واقف معك بمعركتك كتف بكتف إلا بالدعاء، مش قادر أكون السند الك وعلى يمينك إلا بالدعاء”.