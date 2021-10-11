بالصور – حقيقة إصابة سهير رمزي بمرض البهاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول صورة حديثة لها تظهر منطقة الرقبة والذراعين وكأنها مصابة بمرض البهاق في حالة متأخرة، تدخلت النجمة سهير رمزي، لنفي إصابتها بالمرض وأكدت أن الصورة صحيحة ولم تخضع لأي تعديلات، ولكن التشوهات الجلدية سببها استخدام كريم “منتهي الصلاحية” أثناء تواجدها في عطلتها الصيفية.

وأصدرت سهير توضيحا عاجلا قالت فيه إنها ليست مريضة بالبهاق كما تصور البعض، وأضافت: الصورة التى تم تداولها وتظهر بشرتى فيها مختلفة كان بسبب وضع كريمات غير صالحة وذلك اثناء تواجدى فى الساحل الشمالى وبفعل عوامل الجو ووضع هذه الكريمات.

يذكر أن الصورة تم تداولها بشكل كبير على موقع انستغرام بمجرد نشرها على حساب خبيرة البواريك إيمان يسري التي أرادت الاحتفال مع سهير رمزي باختيار باروكة جديدة.

واحتلت سهير رمزي ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع الجاري بعد تصريحاتها الصادمة عن حياتها الشخصية والاعتزال ومرحلة خلع الحجاب، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني لبرنامج “السيرة”.