شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعلن وفاة والد زوجته أميرة فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد فهمي عبر حسابه على إنستجرام وفاة والد زوجته المغنية أميرة فراج، دون أن يكشف بعد موعد صلاة الجنازة وتلقي العزاء في حماه.

وكتب أحمد فهمي عبر إنستجرام: "إن لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا الغالي الأستاذ أحمد فراج أرجو الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة".



ستورى احمد فهمى

وسابقًا، حذر المطرب والفنان أحمد فهمى، من شخص ينتحل هويته وصفته عبر منصات السوشيال ميديا والهاتف، مؤكدًا أنه لا يتواصل مع أحد من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على تويتر وإنستجرام.

وقال فهمى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتى، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسى، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هى بعتتلى وقالتلى إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم".

وأضاف فهمى: "أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أى شخص من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أى شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فنى فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أى شخصية عامة".