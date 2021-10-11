شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للهضبة عمرو دياب فى شبابه بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الإثنين 11 أكتوبر، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغانى بكل حماس، لذلك بمناسبة عيد ميلاد الهضبة شاهد صور نادرة لعمرو دياب في مراحل عمرية مختلفة في طفولته وشبابه.

عمرو دياب



عمرو دياب



عمرو دياب



عمرو دياب فى شبابه



عمرو دياب فى طفولته



عمرو دياب مع أصدقائه



عمرو دياب

وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودونى، قمرين، تملى معاك، ليلى نهارى، الليلة دى، بناديك تعالى، الليلة، احلى واحلى، معدى الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

رغم أن الهضبة عمرو دياب حقق نجاحا كبيرا في مجال الغناء، إلا أنه كان له المشاركة من خلال عدة أدوار في السينما والتى تحسب له ضمن مسيرته الفنية ورصيده السينمائى لا يتعدى 4 أفلام حتى وقتنا الحالي ولكنه ترك بصمة للمشاهدين خلال أدواره التى مازالت محفوره فى ذاكرة كل محبيه.