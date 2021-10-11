شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منيب يهنئ نجلة عمه بخطوبتها: أحلى مريومة وأحلى عروسة في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد منيب، ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عامر منيب، على توجيه رسالة لمريم نجلة عمه التي احتفلت أمس بخطوبتها، وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء في حفل ضخم ملىء بالالعاب النارية والضوئية، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

وقال ابن شقيق النجم الكبير الراحل عامر منيب في رسالته لمريم: "أحلى مريومة، الف الف الف مبرووووك يا حبيبتي على خطوبتك انتي و عمرو، ربنا يكتبلكم الخير كله ان شاء الله ويسعدكم دايماً واشوفك احلى عروسة في الدنيا، وربنا يحفظكم ويحميكم دايماً يارب انتي و زنزونة و نور حبايبي، كان احلى يوم".

بعد عشر سنوات على رحيله دخلت الفرحة منزل الفنان الراحل عامر منيب، واحتفلت ابنته الفنانة مريم بخطبتها وسط حضور عائلى وفني فى مدينة الجونة.

خطوبة مريم حظيت باهتمام جمهور الفن على منصات التواصل الاجتماعى وظهرت فى الحفل مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة شيرين رضا.



خالد عامر منيب ونجلة عمه

وقبل أسابيع وتحديدا فى 2 سبتمبر احتفلت مريم بعيد ميلاد والدها الراحل، ونشرت صورة له وهو يحملها وهي طفلة صغيرة وعلقت عليها: "58 شمعة اليوم.. من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد".

ومريم التى أعادت تقديم أغنية والدها "عامل إيه فى حياتك" في الذكرى الثامنة لوفاته قالت له فى ذكرى ميلاده هذا العام: جعلت حياتي كقصة خيالية بأسعد النهايات لم يفعل شيئا سوى أنه جعل الجميع من حوله يبتسمون.