وفاة والد زوج ديانا كرزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وفاة حماها عصام سعيد العامري، اليوم الإثنين.

ونشرت "ديانا"ا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حماي أبو زوجي العم (عصام سعيد العمري)، الله يرحمك عمي عصام ".

وأضافت: " عزائي إلى زوجي وحماتي وإخوانه، وكل عشيره العمري، إنا لله وانا اليه راجعون ".

وكشفت ديانا عن موعد ومكان صلاة الجنازة وقالت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سحاب الكبير، وسيشيع جثمانه إلى المقبرة الإسلامية في سحاب، وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل نجله معاذ الكائن في ضاحية النخيل مقابل جمعية عين الصايغ".

ومن ناحية أخرى أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن استقبالها طفلتها الأولى، من زوجها الإعلامي معاذ العمري، يونيو الماضي.