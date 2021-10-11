"جالي جلطة وأنا في الشارع".. حنان شوقي تروي موقفا صعبا تعرضت له (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة حنان شوقي، موقفا صعبا تعرضت له أثناء قيادة سيارتها، بعد اكتشاف إصابتها بجلطة.

وقالت شوقي، ببرنامج "نص الكلام" عبر شاشة "النهار": "أنا شوفت الدنيا زي ما ربنا قال متسواش جناح بعوضة.. كنت بموت وأنا في العربية.. جالي إحساس وزعلت أتاريني عندي جلطة وأنا معرفش، وماشية بقالي 3 أيام في الحياة عايشة".

وتابعت: "وأنا مروحة في شارع فيصل، فجأة حسيت إن روحي بتروح، وجسمي تلّج وفي حاجة مش طبيعية، بس سايقة، وجوايا أدعية كتير جدا عايزة أقولها لربنا.. أنا حشوفه كمان ثانية".

وأضافت: "شوفت شارع فيصل كله كرتون كأنه ديكور، لحد ما وصلت البيت وربنا سترها عليا، لقيتني مسكت التليفون وكلمت المخرج ياسر صادق، قولتله إلحقني أنا بموت بره البيت، شوفت الموت بعيني".

حنان شوقي من مواليد 16 مارس 1967، وأخر أعمالها مسلسل "الأب الروحي ج2" عام 2018.