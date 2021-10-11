فن ومشاهير

“فوراً غرام”.. راغب علامة يحصد مزيدًا من الملايين

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب النجم اللبناني راغب علامة “فوراً غرام” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيق العمل ما يقارب 13 مليون مشاهدة على قناة راغب الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “فوراً غرام” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “فوراً غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الكليب حمل توقيع المخرج فارس سخن، ومن انتاج خضر علامة و Backstage Production.

تم تصوير العمل في أحد المواقع الجبلية في لبنان، حيث أبى السوبرستار إلا ان يصوّر أغنيته الجديدة في لبنان في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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