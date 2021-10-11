فن ومشاهير

هل يتجدد التعاون بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاحات التي جمعتهما سابقا، يتجدد التعاون بين النجمة الجزائرية كنزة مرسلي وشركة لايف ستايلز ستوديوز.

في هذا السياق، لم تنقطع الإتصالات بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز طيلة الأشهر الماضية، حيث أن الإتصالات مستمرة للإتفاق على عمل غنائي جديد يصدر في المرحلة القادمة.

وتعمل كنزة مرسلي على إختيار الأغنية المناسبة من حيث المضمون الموسيقي للإتفاق عليها، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويُعد إنشغال كنزة مرسلي في مجال التمثيل في رمضان الفائت من الأسباب التي أخرت التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز.

تجدر الإشارة الى أن أغنية “كانت باينة” اخر تعاون بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز، وصدرت عام ٢٠٢٠ وحصدت أكثر من ٩ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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