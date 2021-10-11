مريم عامر منيب تحتفل بخطوبتها ووالدها الراحل “حاضر بصوته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة مريم منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها في حفل أسطوري أقيم في مدينة الجونة واستوحى ديكوره من قصة سندريلا، بحضور عدد كبير من أفراد العائلتين وبعض نجوم الفن من بينهم الفنانة شيرين رضا والمطرب مصطفى حجاج المنتج هاني محروس وحرمه.

الحفل تم الإعلان عنه بطريقة لافتة عندما ظهرت مريم عامر منيب داخل غرفة المكياج وفي الخلفية أغنية بصوت والدها الراحل مقدرش انسي ايامي معاك وبتوحشني عينيك.

وبعدها أعلنت النجمة شيرين رضا خبر الخطوبة رسميا بنشر مقطع فيديو لها برفقة مريم عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، ثم تداول فانز مريم عدة صور من كواليس الحفل ومقطع فيديو تظهر فيه مريم أثناء قيامها بالغناء لعريسها أغنية “بحبك”.

واحتفت مريم عامر منيب مؤخرا بذكرى ميلاد والدها المطرب الراحل عامر منيب، حيث نشرت صورة له وهو يحملها وهي طفلة صغيرة وعلقت عليها بـ”58 شمعة اليوم..من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد.. الفاتحة.. لقد جعلت حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص”.

وخطفت مريم عامر منيب الأنظار مؤخرًا، بعدما أعادت تقديم أغنية والدها “عامل إيه في حياتك”، وطرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.