شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلاً غنائيًا فى الأردن 5 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل كفورى، لإحياء حفل غنائي في دولة الأردن، يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر المقبل، والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وقدم النجم وائل كفورى مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشنى"، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وطرح وائل كفورى أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

وأحيا وائل كفورى مؤخرا، حفلا غنائيا فى إمارة دبى وقدم سهرة غنائية احتفى خلالها بنجاح أغنية "كلنا مننجر"، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ صدورها إذ تجاوزت مشاهداتها 50 مليون على موقع الفيديوهات يوتيوب، وغنى عدد من أغنياته منها "استشبهت فيكى" و"ولاد الحرام" و"بعترفلك"، وهو الحفل الذى جمعه بالنجم اللبناني ملحم زين