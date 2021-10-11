تسريب فيديو يفضح مروة راتب ويكشف عن شكل جسمها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - أثارت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، موجة كبيرة من الجدل في الفترة الاخيرة بسبب الشكل الغريب لجسدها نتيجة عمليات التجميل.

غير ان بعض الحسابات تداولت مؤخرا مقطع فيديو يظهر مروة راتب بشكل صادم بعد أن بدت بجسم طبيعي من دون المنحنيات من عند منطقة الحوض التي كانت تميزها بحسب وجهة نظرها.

وأثار الفيديو المتداول صدمة الجمهور بعدة تعليقات كان منها: “”وانا مسويه نفسي ملكة الانسانية واتكلم على اللي يتنمرون عليها ليتني كنت ساكته بس”.. وتابع آخر “مبسوطة لها طلعت انسانه طبيعيه مثلنا”.

وجاء في تغريدة أحدهم “هذي الناس كلها تتريق على جسمها الغريب مع انها ممثله وجسمها ماكان كذا وتحلف انها ماعملت عمليات طلعت بتحط حشوات داخل الفستان بس عشان تتشهر”…وتابع اخر “عيب والله .. لازم العالم كلها تبلكها المريضة تستغل الناس ليتعاطفوا معها كرمال الشهرة”.

وكانت مروة راتب قد صرحت انها اكثر من تعرضت للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك اثناء لقاء لها مع الاعلامية الكويتية مي العيدان وذلك بعد سخرية الفاشينيستا الكويتية فينيسيا منها.