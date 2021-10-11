المغنية البريطانية أديل تعلن عن أول أغنية فردية لها من ألبومها الجديد

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت المغنية البريطانية أديل، عن أول أغنية فردية لها من ألبومها الجديد على «إنستغرام»، وكتبت العبارة التالية «إيزي أون مي – أكتوبر 15»، وهو يبدو أنه عنوان الأغنية الفردية «مهلاً علي»، وفقا للبيان.



وقد جاء إعلانها مع فيديو مصاحب باللونين الأبيض والأسود، حيث يمكن مشاهدتها وهي تضع كاسيت في جهاز السيارة أثناء تجولها على الطريق، فنسمع عزف الموسيقى على البيانو ونشاهد تطاير النوتة الموسيقية من النافذة. ووفقاً لمجلة «رولينغ ستون» الأمريكية، بدأت المغنية في تشويق محبيها لما يبدو أنه ألبومها الجديد الأسبوع الماضي، حيث ظهرت حول العالم سلسلة من اللوحات الإعلانية تضمنت إسقاطات للرقم «30». وتلك انتشرت في أماكن معروفة، بما في ذلك خارج متحف اللوفر في باريس، وفي الكولوسيوم بروما، وبالقرب من مبنى إمباير ستايت في نيويورك.

وترجح المجلة أن يكون الرقم «30» هو اسم ألبومها التالي وفقاً لتقليد درجت عليه المغنية في تسمية تسجيلاتها بما يتناسب مع عمرها، وكانت قد انفصلت عن زوجها في سن الثلاثين.

وسيمثل هذا الألبوم الرابع للمغنية والأول في ست سنوات.