مهرجان الأردن الدولي للأفلام يفتتح فعاليات دورته الـ9.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

انطلقت الدورة الـ9 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الأحد، بمشاركة أفلام من 17 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى باقة من الأفلام المحلية.



ويُعد المهرجان امتداداً لمهرجان الفيلم الأردني الذي تأسس عام 2013 وكان له دور كبير في انتقال السينما الأردنية من المحلية إلى العالمية.

أُقيم حفل الافتتاح على المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان بحضور وزير الثقافة علي العايد ونقيب الفنانين حسين الخطيب ومدير المهرجان عبد الكريم الجراح مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وقدمه الممثل منذر رياحنة والفنانة دلال فياض.

وشمل الحفل تكريم الممثلين ماجد المصري من مصر وسامر المصري من سوريا، كما جرى الاحتفاء بالمخرج سعود الفياض خليفات الذي توفي هذا العام عن 78 عاماً وتم اختياره "شخصية المهرجان".

وتتنافس في المسابقة الرسمية 9 أفلام من بينها (يوم عادي) من الصين و(الآلة) من المغرب و(عروس البحر) من البحرين و(لصوص) من الولايات المتحدة.

كما يعرض المهرجان 14 فيلماً خارج المسابقة منها (بيرفاك) من اليابان و(بعد المشهد الاخير) من البرازيل و(أميغدلا) من لبنان و(ألم) من نيوزيلندا و(ديجور) من الأردن.

وتتواصل العروض على مسارح المركز الثقافي الملكي حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، كما تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب مراسم الافتتاح عرض المهرجان ثلاثة أفلام قصيرة هي (كروكا) من الأردن و(كوكو) من هولندا و(جرس المدرسة) من الهند.