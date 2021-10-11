شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا بمركز المنارة 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا فى مركز المنارة 14 أكتوبر الجارى، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها آخرها فى الأردن الذى شهد حضورًا جماهريًا كبيرًا.

وقدم تامر حسنى عروض استعراضية على مسرح الحفل بالأردن، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار، كما استقبل نجم الجيل على المسرح فى حلفه، شابا أردنيا مبتور اليدين نتيجة حادث، وكان الشاب يتمنى لقاء النجم تامر حسنى، الذى حقق له أمنيته وقابله على المسرح وعانقه أمام جمهور الحفل الذى كان يهتف باسم الشاب.

وعبّر النجم تامر حسني عن سعادته بحسن استضافته في مملكة الأردن، ونشر تامر حسني مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، توثق الرحلة من بدايتها للحظة الوصول لمطار الأردن حتى يوم الحفل.