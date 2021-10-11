انتهاء تصوير حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهى فريق عمل حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" من تصويره يوم الأحد.

ونشرت الفنانة هنادي مهنا صورة ومقطع فيديو مع فريق العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فركش مسلسل إلا أنا، بدون ضمان، شكرًا لكل الكرو تعبكم ومجهودكم".

حكاية "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

حكاية "بدون ضمان - إلا أنا" بطولة: هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك وغيرهم.