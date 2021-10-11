"قُبلة على الوجه".. أكرم حسني يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أكرم حسني، الكينج محمد منير بعيد ميلاده، الموافق يوم 10 أكتوبر الجاري.

ونشر "حسني" صورة تجمعهما وظهر فيها وهو يُقبّل "الكينج" على وجهه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا كينج".

محمد منير من مواليد 10 أكتوبر 1951، في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسوان في عام 1951، وانتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة ليتخرج من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، واكتشفه زكي مراد النوبي الذي عرّفه على الشاعر عبد الرحيم منصور، كما تعرف في نفس الوقت على الفنان أحمد منيب الذي غنى العديد من أعماله فيما بعد، ومن أشهر ألبوماته: "بنتولد، شبابيك، شيكولاتة، ممكن، من أول لمسة، في عشق البنات" وغيرها.

وأحيا محمد منير، مساء يوم الخميس 26 أغسطس، حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وقدّم خلال الحفل عددا من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور ما بين القديم والجديد.