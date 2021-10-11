شاهد.. اليسا تنفعل: “ما بدّي وقّف إلبس decolte”.. وما علاقة حزب الله؟

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:50 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية اليسا عن استيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها وطنها لبنان حيث هاجمت بعض السياسيين وطالبت بمحاكمة كل من شارك في وصول بلدها الى هذه الظروف.

وقالت اليسا خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الاعلامية مي شديقا إن بلدها لبنان قدس على الدوام حرية التعبير موضحة أنها لا تريد تتغير هوية بلدها.

وانفعلت خلال حديثها قائلة: إنها عاشت وتربت على أن ترتدي ما يناسبها سواء ملابس مكشوفة أو أي شيء، قائلة: “ما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي بطل ألبس ديكولتيه لأن في حزب عم يحكمنا” في إشارة الى حزب الله.

وتابعت “بدي أعيش في بلد مثل ما تربيت في بيت أهلي وعلموني يكون عندي رأي وحرية في اللبس والاختيار، أنا بدي حرية في هالبلد اللي أعيش فيه”.

واختتمت اليسا كلامها بالقول:”أنا آسفة انفعلت بس فعلا هايدا البلد اللي بدي أعيش فيه”.