محمد الفلاح - عائلة الفاشلين الثلاثة.. كيم كاردشيان ترد على أنباء ترشحها للرئاسة

الإثنين 11 أكتوبر 2021

علّقت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كاردشيان، السبت، على أنباء خوضها سباق الترشح للرئاسة الأمريكية.



وقالت في حلقة من البرنامج الكوميدي الشهير "Saturday Night Live": "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن"، قبل أن تتوقف لثوان، وتتابع ساخرة: "أمزح، لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة".

كيم كاردشيان تلمّح في حديثها إلى طليقها مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الذي أعلن ترشحة للرئاسة في 2020، وكذلك زوج والدتها السابق، كايتلين جينر، الذي أعلن 2021 ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020 وبعد زواج دام 6 سنوات، أُعلن عن انفصال كيم وكاني.

وتزوج ويست بكاردشيان في 2014، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث، وابنهم ساينت، وابنتهم شيكاغو، وطفلهم سالم.

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألمحت كيم كاردشيان إلى بدء تصوير نسخة جديدة من تلفزيون الواقع عن عائلتها، وذلك بعد 3 أشهر من انتهاء "كيبينج أب ويذ ذا كاردشيانز".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الشقيقات الشهيرات وقعن عقدا مع خدمة البث التدفقي الأمريكية "هولو" من أجل مسلسل جديد ويبدو أن التصوير بدأ بالفعل.

وانتهى مسلسل "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز" في يونيو/ حزيران بعد 14 سنة و20 موسما، بعدما صار ثقافة طاغية بعد إطلاقه في 2007 حيث كان يجسد شقيقات غير معروفات بشكل كبير.