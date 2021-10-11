شكرا لقرائتكم خبر عن نساء في حياة عمرو دياب.. "الهضبة" يرفع شعار التغيير حلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نساء في حياة عمرو دياب.. الهضبة يرفع شعار التغيير حلو

الإثنين 11 أكتوبر 2021

لو أردنا أن نختار أغنية من أعمال عمرو دياب، كي نصف بها حياته الشخصية، لن نجد أفضل من أغنيته الجديدة "حلو التغيير"، وطوال مشواره، لم تعرف حياة الهضبة الشخصية الاستقرار العاطفي حتى هذه اللحظة.



وفي هذا التقرير نلقي الضوء على نساء وقعن في غرامه.

شيرين رضا

شيرين رضا هي الحب الأول في حياة عمرو دياب، تنتمي إلى أسرة فنية، والدها هو مصمم الاستعراضات ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية الراحل محمود رضا، احترفت التمثيل وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.

في نهاية الثمانينيات تعرفت شيرين على عمرو دياب ونشأت بينهما قصة حب، وكان ظهورها معه في فيديو كليب "متخافيش" بمثابة بداية القصة.

تزوجت شيرين بعمرو دياب وأنجبا ابنتهما "نور"، وبسبب الغيرة الشديدة كثرت الخلافات بينهما، وفي عام 1992 حدث الطلاق.

ولم يتحول الانفصال إلى قطيعة بينهما، إذ حرص الثنائي على استمرار علاقة الصداقة والتواصل حفاظا على مستقبل ابنتهما.

زينة عاشور

شكلت زينة نقطة تحول في حياة عمرو دياب، إذ دعمته كثيرا وقدمت له الكثير حتى يصل إلى ما هو عليه الآن.

وتعد زينة، الزوجة الثانية، وتحمل الجنسية السعودية، وبدأت علاقتها بعمرو دياب من نافذة الإعجاب، إذ كانت تحرص على حضور أغلب حفلاته في الدول العربية، وبمرور الأيام تحول ود الصداقة إلى علاقة حب.

وفي عام 1993 تزوج الهضبة بزينة عاشور، وقررت أن تكون بالنسبة له داعما وسندا قويا في مسيرته الفنية، وراحت تهتم باختيار ملابسه حتى أطلق عليها المقربون لقب "الاستايلست".

أثمر الزواج 3 أبناء هم: "جنى وكنزي وعبدالله"، ويرى كثيرون أن زينة كانت زوجة مثالية، إذ رفضت الشهرة وقررت أن ترعى شؤون زوجها، وساعدته أن يكون فنانا عصريا في اختياراته وملابسه.

وفجأة تغير الحال وحدث الانفصال، ولم يكشف الطرفان عن السبب، واكتفى كل منهما بالصمت وعدم الرد على استفسارات الجماهير.

دينا الشربيني

دينا الشربيني من مواليد 17 مارس/آذار 1985، وتردد كثيرا أن عمرو دياب تزوجها سرا، ولم يعلق أي منهما على هذه الأخبار.

وعندما غنى عمرو دياب أغنية "برج الحوت" تأكد الجمهور أنها المقصودة الأغنية، وبمرور الأيام ظهرت العلاقة على السطح، وحرص الثنائي على نشر صورهما معا في مصر والخارج.

وقبل أن نودع عام 2021، وقع الشرخ في العلاقة، وقالت وسائل إعلام محلية إن سبب الانفصال هو رغبة دينا في الإنجاب.

شائعات عاطفية

طالت عمرو دياب العديد من الشائعات حول ارتباطه عاطفيا بعدد من الفنانات، وكان أكثرها اشتعالا شائعة علاقته العاطفية بعارضة الأزياء والإعلامية إنجي كيوان، وجاءت الصور لتوحي وكأن علاقة تجمعهما بالفعل، لكن مصادر مقربة أكدت أن إنجي كيوان متزوجة، وليست على علاقة بعمرو دياب.

وتبين أن الصور التي جمعت بينهما كانت من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب الجديد.

هدى المفتي

تصدرت الفنانة المصريه هدى المفتي، مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وأصبحت تريند لعدة أيام على موقع "تويتر"، وذلك بعد دقائق قليلة من طرح كليب عمرو دياب الجديد "الدنيا بترقص".

وظهرت هدى المفتي خلال الفيديو بجوار الهضبة، وتداول رواد مواقع التواصل السيرة الشخصية لهدى وفتشوا في حساباتها عن أي رابطة تجمعها بعمرو أملا في العثور على قصة رومانسية جديدة تعوض غياب دينا الشربيني عن حياته، وتردد كثيرا إنها ضحية جديدة لنجومية الهضبة.