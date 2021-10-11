شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سينما في الهواء الطلق بجدة بمبادرة مهرجان البحر الأحمر "سينما الحارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة "سينما الحارة" وهي أول مبادرة توعوية، تتألف من عدة دورات وعروض تُقدم في الهواء الطلق في إحياء مختلفة في مدينة جدة، وتهدف فكرة المبادرة إلى نقل مهرجان البحر الأحمر إلى قلب مدينة جدة ليكون على مقربة من الناس، حيث سيقدم 6 عروض في أربعة أحياء مختلفة في مدينة جدة.

ويهدف المهرجان إلى تسريع نمو صناعة السينما والمساهمة في جعلها في متناول الجميع من كافة الأعمار، ومن خلال هذه المبادرة يستهدف المهرجان الشباب السعودي على وجه التحديد، لإلهام الجيل القادم من الشباب الذين لا يعتبرون صناعة الأفلام مهنة مناسبة لهم ليصبحوا من المواهب وصانعي الافلام، كما يقدم المهرجان الفرصة لجميع ساكني جدة للمشاركة في البرنامج والدورات المقامة والأفلام.

من جانبه قال إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "المملكة العربية السعودية مليئة بالمواهب الغير مستغلة، ومن أولوياتنا تمكين مواهبنا المحلية من تحقيق طموحاتهم.. سنتمكن من خلال برنامج سينما الحارة من نقل صناعة السينما من صالات العرض إلى شوارع جدة في محاولة لتثقيف وتمكين وإثارة شغف الشباب من خلال منحهم الأدوات اللازمة للنجاح وتعزيز مواهبهم.. يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى أن يكون رائداً في المملكة العربية السعودية والعالم، ليس فقط لأنشطة ومسابقات المهرجان، ولكن أيضًا للتأثير الذي سنتركه على الأجيال القادمة من خلال البرنامج".

تضمن المبادرة أيضا مشاركة ستة مخرجين وثلاثة ممثلين من جميع أنحاء المملكة في المشروع، ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير من مجتمع صناعة الأفلام المحلي وتقدم مبادرة سينما الحارة نشاط تفاعلي عبارة عن تصوير مشهد أمام جمهور حي بتوجيه من المخرجين والممثلين الحاضرين، حيث ينغمس الجمهور في رحلة تجريبية، بينما سيتم اختيار ثلاثة إلى خمسة اشخاص بناءً على أرقام التذاكر الخاصة بهم للمشاركة في تصوير المشهد كممثلين إضافيين أو كجزء من طاقم الفيلم، ومن العروض الأفلام التي اُختيرت بناء على صيتها بين الشباب ومنها فيلم شمس المعارف، وفيلم ميسي بغداد وفيلم بيكاس.