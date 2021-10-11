شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز يضيف 35 ألف جنيه لإيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "موسى"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار مبلغ 35,702 ألف جنيه ليلة أمس السبت، لتتخطى إيراداته الـ17مليون ونصف جنيه، منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافرالعابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

فى سياق مختلف انتهى كريم محمود عبد العزيز مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منة شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى.