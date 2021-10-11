شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زعيم يكشف كواليس كليب "ياعراف" مع أحمد سعد ونوردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن أحمد زعيم في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى مؤخرًا من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل "ياعراف" تجمعه بكل من المطرب أحمد سعد والتونسى نوردو، وهى من كلمات محمد الفقى وتوزيع توما وألحان زعيم ومن المقرر طرحها خلال الشهر الحالي.

وأعرب زعيم عن سعادته بالغناء مع كل من أحمد سعد ونوردو ويراهن على الأغنية التي تحمل عددًا من المفاجآت وتقدم بشكل مزيكا مختلف عن الموجودة في السوق حاليًا.



احمد زعيم واحمد سعد ونوردو

وأضاف زعيم أنه مبسوط بنجاحاته الأخيرة في تعاونه كملحن مع أكثر من مطرب منهم لؤى في أغنية "قرصة تعبان" وأغنية "مش عادية" للمطرب هيثم شاكر وأغنية "اللى باقى من صحابى" مع الكينج محمد منير وغيرهم.

وكانت أخر أعمال الملحن أحمد زعيم أغنية "قرصة تعبان" مع المطرب لؤى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلمات الأغنية: الدنيا دى باب بيودى لباب، سرداب بالخوف مليان وبناخد كل قلم على الوش مفيش معلش كمان، تهرب ممنوع هتموت من الجوع ولا بقرصة تعبان، واللى بيعمل نفسه حبيبك بيلاعبك على الحبلين.

وطرح "زعيم" ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام قبل الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.