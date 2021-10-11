بحضور محمد عادل إمام.. محمد ثروت يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت أسرة فيلم "عمهم" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد ثروت، بحضور أبطال العمل بينهم النجم محمد عادل إمام والمنتج أحمد السبكي.

ونشر ثروت، صورة من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "إخواتي وحبايبي وعموم الدنيا أبطال فيلم (عمهم) احتفلوا بعيد ميلادي في أول يوم تصوير للفيلم".

ومن جانب آخر، يواصل محمد ثروت حاليا تصوير دوره في مسلسل "الفرح فرحنا"، ويشارك في البطولة أوس أوس، ميرنا جميل، ويزو، سامي مغاوري، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، من إخراج معتز التوني.

بينما كانت أخر أعمال محمد ثروت فيلم "أحمد نوتردام" مع النجوم: رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وانتصار وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، وﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم.