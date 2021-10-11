محمد علي رزق يوجه رسالة لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد علي رزق رسالة لزوجته نورين ماهر.

ونشر محمد صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ربنا يخليكي ليّا".

واحتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على 12 يونيو الماضي.

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت، كما حضر المخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.