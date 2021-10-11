فيفي عبده تدرب عشرات الراقصات في ايطاليا!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تدرب مجموعة نساء الرقص في إيطاليا.
وظهرت فيفي بعباءة بيضاء مع عشرات الراقصات، وعلقت على الفيديو كاتبة: “صباح الفل ده أول تدريب من إيطاليا”.
كما شاركت الجمهور مقطع فيديو آخر، وهي ترقص على المسرح على أنغام إحدى الأغنيات، وخطفت أنظار المتابعين بجمال رقصها المعتاد، وعلقت: “يا مساء الفل أغنية يا ملبن من إيطاليا بحبك”. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو متمنين لها التقدم الدائم في عملها.
وكانت فيفي عبده قد اعلنت منذ ايام عن وصولها الى ايطاليا في اول سفر لها بعد أزمة فيروس كورونا.
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