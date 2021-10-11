كتب امير فتحي في الاثنين 11 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - أثارت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين الجدل بعد ظهورها وهي تحضن الفنان المغربي سعد لمجرد بشدة، خلال حضورها احدث حفلاته، حيث ظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.
وكان سعد لمجرد قد أحيا حفلاً غنائياً في دبي حضره عدد كبير من محبيه قدم خلاله مجموعة من أشهر الأغاني في مسيرته الغنائية، كان من بينها أغنية :أنت باغية واحد: التي ردد كلماتها الجمهور، كما قام كذلك بغناء أغنية “معلم” و”إنساي”، وقدم سعد لمجرد العديد من الرقصات مع الأغاني التي قدمها على المسرح كما لوحظ حمله للعلم المغربي
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر.
ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضان سعد لمجرد على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً. حتى أن الفنانة المغربية مريم حسين قارنت بين ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها الذي اعتبر خادشاً للحياء منذ عامين في الإمارات وأدى إلى سجنها وبين ما حصل في الحفل بين روان ولمجرد وكتبت معلقة على الفيديو:” تقريباً مثل رقصي بـ عيد ميلادي.. بس الفرق إني انسجنت”.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تحتضن سعد لمجرد وتثير الجدل!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.