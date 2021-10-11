محمد الفلاح - بعد إلهام شاهين.. رانيا يوسف تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة

الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف نيتها التبرع بأعضائها عقب وفاتها لكي يستفيد منها الغير.



وقالت يوسف: "تبرعي بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي، وكاتبة وصيتي عشان ملهاش علاقة بالسن"، وفقاً لصحف مصرية محلية.

وأشارت إلى أنها أعلنت عن ذلك الأمر منذ 6 أو 7 أشهر من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أنها أوصت بعد وفاتها، بأن يتم التبرع بجميع أعضائها إذا كانت تصلح.

وقالت: "علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود، أي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

وتواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "المماليك"، في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة.

ويتكون المسلسل المماليك من 60 حلقة، ويرمز الاسم إلى كل شخص يصبح أسيراً لرغبة ما أو شهوة محددة تتحكم فيه حتى يكون مملوكًا لها، لا ينتمي للأحداث التاريخية كما يظن البعض من اسمه.