شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فيديو ترويجى لـ فيلم Dune قبل وصوله لدور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros فيديو ترويجيا أخيرا لـ فيلمها الجديد المنتظر Dune، وذلك قبل وصوله دور العرض الأمريكية يوم 22 أكتوبر الجارى، حيث كشف الفيديو عن بعض اللقطات التشويقية للعمل الجديد.

طرح فيلم Dune في بعض من دور العرض حول العالم منذ 3 سبتمبر الماضى، كما شارك في بعض من المهرجانات المختلفة منها Toronto International Film Festival ، ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيًا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.