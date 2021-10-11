شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تتواصل مع أسرة الممثل شادى خلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه يحاول الآن التواصل مع أسرة الممثل شادى خلف؛ لمعرفة تفاصيل وأسباب حبسه، موضحا أن علم بخبر سجنه 4 أيام على ذمة إحدى القضايا من الإعلام.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بالتحقيق مع الممثل شادى خلف على خلفية اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة.

وكان بعض الفتيات قد نشرن على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعى منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.