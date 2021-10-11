شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى: التعليم الأون لاين "مأساة" وابنى كان مذنبنى جنبه لغاية لما الدرس يخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة علا رشدى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة ON، وكشفت علا رشدي خلال الحلقة عن معاناتها في تجربة التعليم "أون لاين"، أثناء العام الدراسى السابق قائلة: "كانت مأساة والعيال كانت قاعدة ولم يتعودوا على هذا النظام غير آخر السنة الدراسية لما خلصت".

وأضافت علا رشدى: "بنتي كانت معتمدة على نفسها، لكن ابني كان لازم أقعد معاه متذنبة جنبه ويقولي خليكي جمبي ما تتحركيش وكنت بعدي عادي قدام الكاميرا بالبيجامة"، مؤكدة: "أولادى سعداء بعودة الدراسة للقاء أصدقائهم والمرح واللعب مجددا ولكنه تعودوا على ارتداء الكمامات طول الوقت وده إحساس وحش انهما يفضلوا بيها في الفصول طول اليوم وبيقلعوها شوية في الفسحة يتنفسوا".

وتابعت علا رشدي: "الوقت الفاضي بعد رجوعهم بنخليهم يلعبوا أو يلعبوا مزيكا أو أي حاجة، لأن لو سبناهم في وقت الفراغ ده هيحصل مشاكل وهيمسكوا الموبايلات ويدخلوا تيك توك وتطبيقات التانية الكثيرة".

واستكملت علا رشدى: "ابنتى تتمرن على الباليه المائى وتدخل بطولات، أما ابنى يمارس رياضة التنس والسباحة وبيلعب مزيكا على الجيتار والبيانو.



















