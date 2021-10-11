شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج موظف استقبال فى مسلسل "غرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد فراج دور موظف استقبال فى أحد فنادق القاهرة خلال أحداث مسلسل "غرفة 207"، ويتعرض لكثير من المواقف فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وتعتمد إحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه محمد ممدوح، ومراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.