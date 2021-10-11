شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج موظف استقبال فى مسلسل "غرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد فراج دور موظف استقبال فى أحد فنادق القاهرة خلال أحداث مسلسل "غرفة 207"، ويتعرض لكثير من المواقف فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وتعتمد إحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذى يشارك فيه محمد ممدوح، ومراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.
تدور قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.
وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.