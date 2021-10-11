"والله العظيم ما عرفتك".. مجدي كامل يثير الجدل بـ"لحية طويلة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار الفنان مجدي كامل، حالة من الجدل عقب ظهوره بـ"لحية طويلة" بصحبة الفنان ماجد المصري الذي وجه له رسالة أمام متابعيه.

ونشر مجدي، صورته مع ماجد المصري عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أنا وصديقي العزيز ماجد المصري.. الرجولة والجدعنة، وابن البلد اللي بجد.. الحمد لله، يا رب توفيقك".

الجمهور لفت انتباهه "دقن مجدي كامل"، ومن بين التعليقات التي تلقاها: "والله العظيم ما عرفتك.. الله يحفظك يا كبير.. وحشة الدقن جدا.. متألق دائمًا يارب.. اللوك جامد جدا يا أستاذ مجدي.. منورين.. فخر العرب" وغيرها.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الفنان ماجد المصري والفنان مجدي كامل، مساء الأحد، بحفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة بحضور وزير الثقافة الأردني على العايد.