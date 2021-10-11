محمد سامي وجوهرة وهيثم نبيل يشاركون باحتفال نديم نور بـ"يا مدلع" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

احتفل الفنان الأردني نديم نور، بعودته للساحة الغنائية بأغنية "يا مدلع"، وذلك من خلال إقامة حفل حضره نجوم الفن والصحفيين.

ومن بين حضور الحفل، المخرج محمد سامي، والمطرب محمد عساف، والمطرب هيثم نبيل، والراقصة جوهرة، والفنانة رحاب الجمل.

وشاركته الراقصة جوهرة إحدى الفقرات في نهاية الحفل.

وسجل نديم خلال تواجده فى القاهرة العديد من أغانيه الجديدة، المقرر أن تُطرح عبر منصاته الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ومن بين تلك الأغنيات التي سجلها أغنية "بتدلع" من ألحان نديم نور، ومن كلمات عاصم حسين وتوزيع ناصر الأسعد، وهي أغنية باللهجة المصرية.

أغنية "بتدلع" من المقرر طرحها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وعاد المطرب الأردني نديم نور للساحة الغنائية بعد غياب 6 سنوات.