فستان ياسمين صبري ونورهان أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أنيقا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بابنتها "لي لي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها إلى دولة لبنان.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أحمد جمال

نشر المطرب أحمد جمال صورة له من أمام "حمام السباحة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، من أحدث ظهور لها.