مدحت العدل: عمرو دياب يمثل جيل هذا العصر وظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الكاتب الدكتور مدحت العدل، إن النجم عمرو دياب جزء لا يتجزأ من مشوار حياته، لافتًا إلى أن أحد الكتاب، طلب منه كتابة مقال عن أغاني الهضبة وكتب المقال بعنوان "عندما يصبح لقميص الفنان نفس أهمية صوته".

وأضاف العدل، خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه "في زمن الصورة أصبح مهم الشكل واللون إلى جانب الصوت، والذي يمثل هذا العصر هو عمرو دياب".

وأكمل: "جيل جمال بخيت ومجدي النجار وإبراهيم عبدالفتاح كانوا دائمًا في حرب ما يسمى بصراع الأجيال، هذا الجيل كان يبحث عن من يقدمون من خلاله أحلامنا وأفكارنا، وعمرو دياب ظهر في ظروف تاريخية لن تتكرر".

وأكد أن هذا الجيل من العظماء اجتمعوا لدعم ظهور عمرو دياب ومحمد منير، لافتًا إلى أن دياب ظهر في توقيت كانت فيه الناس بحاجة إلى تغيير، مشيرا إلى أن أغاني الهضبة مكتوبة لجيل عمرو دياب نفسه، قائلا: "دياب كان أعظم واجهة تقدم من خلالها أفكارك".

وتابع: "عمرو دياب ظهر في مرحلة هامة للغاية في تاريخ العالم، في وقتها كان الاتحاد السوفيتي ينهار، وبالتالي لا يوجد غير القطب الواحد والنجم الواحد، إلى جانب التقاء الرؤى والظرف الزماني والمكاني مع القدرات الخاصة لعمرو دياب نفسه".

عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961، بدأ الهضبة عمرو دياب مشواره بأغنية "الزمن" مع هاني شنودة عام 1983، وامتدت مسيرته لـ38 عاما حتى الآن قدّم خلالها العديد من الألبومات التي حققت نجاحات كبيرة.