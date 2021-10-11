تكريم ماجد المصري ومجدي كامل بافتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ اليوم مهرجان الأردن الدولي للفيلم دورته التاسعة، وافتتح المهرجان وزير الثقافة الأردني علي العايد، والذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر.

وقدّم حفل الافتتاح النجم الأردني منذر ريحانة، والذي داعب وزير الثقافة طالبا منه إزالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

وقال مدير المهرجان عبدالكريم الجراح: "حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد إشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الأردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم".

وأضاف الجراح أن لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

وحضر الحفل نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، وتم تكريم الفنان ماجد المصري والفنان مجدي كامل والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، والفنان السوري سامر المصري.

وعرض بعد حفل الافتتاح ثلاث أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.