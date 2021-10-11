نجل محمد فوزي يجيب.. هل توفي والده بسبب حزنه على تأميم شركته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الدكتور منير فوزي، نجل الفنان الكبير الراحل محمد فوزي، إن والده كان بنفس شخصيته المرحة التي يظهر بها في أفلامه، مستكملا: "لا أذكر أنني رأيته حزينا في أي موقف صعب مرّ به، لأنه كان يجيد إخفاء مشاعره السلبية".

أضاف ابن محمد فوزي، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" عبر قناة DMC، أن والده لم يتحدث أمام أسرته مطلقا عن تأثير قرار تأميم شركته "مصر فون" على حياته، لافتا إلى أنه قد يكون تأثر نفسيًا، لكنه لم يُظهر لهم هذا.

تابع: "مهما قولنا أو نفينا أنه تأثر بالقرار أو لم يتأثر، الشركة كانت مجهوده وفي يوم وليلة الموضوع خلص، هو بالتأكيد تأثر لكنه لم يُظهر هذا".

وحول تأثير القرار على صحة محمد فوزي ما أدى لوفاته؛ قال: "طيب مين اللي يقدر يثبتها دي؟ هو مرض لكن معرفش لهذا السبب أو لغيره، ومرضه استمر 3 سنوات قبل وفاته".

محمد فوزي من مواليد 19 أغسطس عام 1918، وتوفي في 20 أكتوبر عام 1966 عن 48 عاما، بعدما قدّم 36 فيلما أنتج منها 18 فيلما، وبلغ عدد الأفلام التي أنتجها ولم يمثل فيها 47 فيلما، فضلا عن التراث الغنائي الكبير، وبينه تلحينه لنفسه 239 عملا، بينما لحن 36 عملا لمطربين آخرين، و116 أغنية لمطربات، وغنى ثلاث أغنيات فقط لملحنين آخرين.