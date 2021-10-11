مفيد عاشور يكشف حقيقة شطبه من عضوية نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مفيد عاشور، حقيقية صدور قرار من نقابة المهن التمثيلية بشطبه من النقابة هو وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي بدورته الـ14.

وكتب مفيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "إلحاقا ببوست سابق قد قمت بحذفه.. اتصل بي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأبلغني أنه حدث سوء فهم، وأنه لم يقل للزميل سيد محمد علي ما أبلغني به من شطب أنا وأعضاء لجنة التحكيم، ولذلك وجب التنويه".

وكان مفيد عاشور، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء فيها: "قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد ظهور نتيجة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، شطب كل أعضاء لجنة التحكيم من عضوية النقابة، وأبلغ سيد محمد عضو اللجنة بذلك في مكالمة تليفونية معه بعد منتصف الليل، وقال له أنت وكل أعضاء اللجنة خارج النقابة، وطلب منه أن يبلغنا بذلك".

وأضاف: "وبما أنني من أعضاء اللجنة فقد أبلغني سيد محمد بذلك وأنا بدوري اتصلت بالسيد النقيب مرتين متتاليتين أمس للحديث معه حول هذا الأمر ولكنه لم يرد على الهاتف ولم يتصل بي حتى الآن على غير عادته".

وأقيمت الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



