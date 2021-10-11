إطلالة تحبس الأنفاس.. هيفاء وهبي تتألق في حفل افتتاح SLS في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة شرف على افتتاح سلسلة فنادق SLS في دبي، مساء أمس الأحد 10 أكتوبر.

وتألقت هيفاء وهبي خلال حفل الإفتتاح بإطلالة مميّزة، إذ ارتدت فستانًا باللونين الأسود والأبيض، جاء مفتوحاً من الساق، كاشفاً عن جمالها ورشاقتها.

ونشرت هيفاء وهبي صورًا من الحفل على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، وعلّقت قائلةً: “يحدث الآن في دبي.. حفل الإطلاق الرسمي لفندق SLS .. هذا الحدث رائع بكل تفاصيله وكله حضور إيجابي “.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الحفل ردود أفعال واسعة.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت متابعيها العديد من الستوريهات عبر انستغرام لرحلتها إلى دبي من داخل الطائرة وبعد وصولها.