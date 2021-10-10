جاستن بيبر لأوّل مرّة في السعودية.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار الحفل الختامي لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا السعودية، ينتظر النجم العالمي “جاستن بيبر” الجمهور السعودي قريباً لإحياء حفل موسيقي جديد في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في جدة، بحسب موقع “Middle East in 24”.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه على تويتر، عن استعداده لحفل ضخم يضم مجموعة من نجوم العالم أبرزهم “جاستن بيبر”، ونشر الحساب الفيديو الترويجي لمجموعة الحفلات التي ستقام قريباً، لعدة أيام متتالية في شهر ديسمبر.

وعلَّق حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على الفيديو الترويجي وكتب: “حفلة ضخمة ترافق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 السعودية! نخبة من أهم نجوم العالم يشاركون لأول مرة في المملكة وتحديداً في جدة!”.

سيحيي “جاستن بيبر” حفلًا في جدة يوم 5 ديسمبر في جدة كورنيش أرينا، وكذلك “إيساب روكي” و”ديفيد جوتا”، بينما سيحيي النجم “جيسون ديرولو” والموسيقى العالمية دي جي تيستو حفلًا يوم 4 ديسمبر.

وقد أثار خبر مشاركة نجم البوب الشهير “جاستن بيبر” في حفل جديد في المملكة العربية السعودية إعجاب عدد من المتابعين الذين عبروا عن حرصهم على متابعة الحدث المنتظر الذي سيقام قريباً.