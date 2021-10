شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Addams Family 2 يحقق 23 مليونًا في أمريكا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Addams Family 2 إيرادات وصلت إلى 23 مليونًا و895 آلاف دولار، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى بدور العرض الأمريكية، على أن يصل لباقى دور العرض حول العالم خلال الشهر الجارى.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالقتالات المرحة مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.

فيلم The Addams Family 2 يقوم ببطولته أوسكار اسحق، تشارليز ثيرون، كلوي جرايس موريتز، نيك كرول، سنوب دوج، بيت ميدلر، كونراد فيرنون، بيل هادر، والاس شون، بريان سومر، جريفين بيرنز.