شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة يقدم فيلما وثائقيا حول صناعة الأزياء بتقنية 5D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دى- كاف" في دورته التاسعة، الفيلم الوثائقى "نظرة ثاقبة في عالم صناعة الأزياء" من الدنمارك، وهو أول فيلم بخاصية الواقع الافتراضى 5D، وذلك ضمن برنامج "فنون الميديا الحديثة والفنون البصرية".





استمر العرض من الثلاثاء الماضى واختتم اليوم الأحد، بـ"قنصلية" بوسط البلد، ويعكس العرض ما وراء صناعة الأزياء والأثر البيئي الذي تتسبب فيه هذه الصناعة وبعض الحقائق عن العادات الاستهلاكية، ومن خلال تجربة الواقع الافتراضي هذه عاش الجمهور كافة مراحل إنتاج الملابس، بداية من عروض الـ(catwalk) في نيويورك، حتى الوصول إلى المحلات الضيقة والمزدحمة لبيع الأقمشة في الهند.

وشاهد الزوار مضخات المياه الملوثة بألوان الصباغة القادمة من المصانع وجوه العمال المستَغَلين داخل المصانع، وحياكتهم لنفس الملابس التي تعودنا أن نشتريها من العلامات التجارية المعروفة.

العرض من إخراج فرانشيسكو كارّوزّيني مخرج سينمائي إيطالي ومصور ومهتم بالعمل الخيري، ويقيم حاليـًا في الولايات المتحدة الأمريكية بين نيويورك ولوس أنجلوس، ومنذ عام 2015، تعاون مع برنامج كونكت فور كلايمت، وهي مبادرة أطلقها البنك الدولي ووزارة البيئة الإيطالية للترويج لأفكار وحلول للتغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي.





وتلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل، بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى الـ50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) يقدم عدة أشكال من الفنون المعاصرة من كل أنحاء العالم، يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد-القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، ويشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من كل أرجاء العالم.