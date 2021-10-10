شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مشهد تضحية لى يو مى لـ هويون جونج فى Squid Game.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسلسل الكوري الشهير Squid Game، الكثير من اللقطات والمشاهد المؤثرة خلال عرضه، ويأتي أكثر المشاهد تأثرًا من قبل المشاهدين هو مشهد تضحية النجمة الكورية لي يو مي، للنجمة الكورية هويون جونج، في السباق الذى جمعهما وتوجب على أحدهما الفوز باللعبة.

وتداول عدد من عشاق المسلسل الكوري الشهير، لقطات من وراء كواليس تصوير المشهد الشهير الذى جمع الثنائي لي يو مي وهويون جونج، حيث كانت توجه الأخيرة رسالة عتاب قوية وهجوم للأولي بعد تضحيتها لها وهزيمتها متعمدة من أجل فوز الثانية بالسباق.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخرًا أن عددًا من المدارس فى المملكة المتحدة، حث أولياء الأمور على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة مسلسل الأكشن والإثارة Squid Game الذى يعرض على شبكة نتفليكس الأمريكية، لما يحتويه من العاب قتالية صعبة.



المشهد الشهير



جانب من المشهد

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت، فإن المدارس الإنجليزية وفى عدد من دول العالم، قررت إرسال إيميلات لأولياء الأمور لتحذيرهم من ترك أطفالهم أمام المسلسل الكوري Squid Game، الذي يعد من أشهر أعمال الشبكة الأمريكية، وأشهر المسلسلات إثارة للجدل، لعدم تكرار مثل تلك الألعاب بين الأطفال، حيث أن غالبية الألعاب التى تعرض فى المسلسل هى فى الحقيقة العاب طفولية تم اضافة العنصر الدموي فيها.