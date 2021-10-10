شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time to Die يحقق 300 مليون دولار عالميًا في شباك التذاكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die، للنجم العالمي دانيال كريج والنجم العالمي رامي مالك، إيرادات ضخمة وصلت لـ 300 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه بأيام قليلة، حيث حقق افتتاحية وصلت لـ113 مليون دولار في الثلاثة أيام الأولي له بدور العرض.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.