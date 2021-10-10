شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلاد الكينج محمد منير بصورة من لقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على الاحتفال بعيد ميلاد الكينج محمد منير، الذى يوافق اليوم 10 أكتوبر، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتهنئة النجم الكبير برسالة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا كينج".

وظهر الثنائي في الصورة التي نشرتها يونس عبر حسابها، أثناء استضافتها للكينج في حلقة ضمن برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، لتحظي الصورة على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات.

أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته باهتمام جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الأحد، وقال لـ"الخليج 365": جمهورى كل حاجة في حياتى وكل سنة وهو في سعادة وخير، وأشكره على الاحتفال بعيد ميلادى وأتمنى سعادتهم طول الوقت، مضيفًا: أنه مشغول حاليا بتحضيراته عدة حفلات سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ويستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.